Alibaba-Aktie mit neuem Rekordhoch: Positive Analystenkommentare

Nach den am vergangenen Donnerstag vorgelegten starken Zahlen zum ersten Geschäftsquartal 2020/21 sorgen positive Analystenurteile für weiteren Rückenwind.

Im US-Handel an der NYSE legten die Alibaba-Titel zuletzt um 3,77 Prozent auf 275,83 US-Dollar zu und kommen damit auf einen Börsenwert von rund 700 Milliarden Dollar. Im Tageshoch stiegen sie bis auf 276,59 US-Dollar und markierten hier ein neues Rekordhoch. US-Gigant Amazon ist mit einer Marktkapitalsierung von 1,65 Billionen Dollar allerdings immer noch mehr als doppelt so viel wert.

Am Freitag im Börsenhandel an der New York Stock Exchange (NYSE) hatten die Alibaba-Papiere bereits um rund 3 Prozent auf 265,80 Dollar zugelegt. Ihr bisheriges Rekordhoch lag bei 268,00 Dollar und wurde am 9. Juli erreicht. Seit dem Jahrestief im Corona-Börsencrash im März ist der Anteilsschein bereits um mehr als die Hälfte gestiegen; seit Jahresbeginn beläuft sich das Kursplus mittlerweile auf 25 Prozent.

Und auch Anleger der ersten Stunde haben Freude an den Papieren: Seit dem Börsengang vor fast genau sechs Jahren - dem damals weltgrößten überhaupt - sind die Papiere inzwischen um rund 300 Prozent gestiegen.

Barclays-Analyst Gregory Zhao hob in seiner aktuellen Studie zum Online-Handel in China an diesem Montag nicht nur die soliden Quartalszahlen von Alibaba hervor, die insbesondere mit Blick auf das beim Branchenkollegen Pinduoduo (PDD) gesunkene Bruttowarenvolumen ein Kontrast gewesen seien. Er verwies auch auf die allgemeine Tendenz in Richtung Online-Handel in China. Die Pandemie habe die Denk- und Verhaltensweise der Konsumenten fundamental verändert, schrieb er. Zugleich habe sich aber auch die logistische Infrastruktur dank der Investitionen von eCommerce-Unternehmen in den vergangenen zwei Jahren deutlich verbessert. Auch dies zählt zu den Gründen, warum der Experte sein Kursziel für Alibaba nun von 300 auf 320 Dollar anhob und seine Empfehlung "Overweight" bekräftigte.

Deutsche Bank-Analyst Leo Chiang hatte sich bereits am Freitag positiv zu den wichtigsten Eckzahlen von Alibaba geäußert und von einem "starken Start" in das neue Geschäftsjahr gesprochen. Sein Kursziel hatte er zudem von 262 auf 300 Dollar angehoben und sein Anlageurteil mit "Buy" bekräftigt.

Mit ihren lobenden Kommentaren zu Alibaba stehen die beiden Experten nicht allein da - ganz im Gegenteil: Laut der Nachrichtenagentur Bloomberg empfehlen von den von ihr erfassten 66 Analysten insgesamt 65 die Papiere zum Kauf. Nicht einer hat ein Verkaufsvotum und nur einer rät zum Halten.

Das dürfte auch aus anderen Gründen als dem Quartalsbericht nicht wundern. "Das Kerngeschäft profitiert vom starken Trend zu E-Commerce in China und der Börsengang von Alipay sowie der Investorentag wecken weitere Bewertungsphantasie", bringt es Manuel Mühl, Analyst bei der DZ Bank auf den Punkt. Der schon lange erwartete Schritt aufs Parkett der Alibaba-Finanzsparte Ant Financial steht kurz bevor. Der Betreiber der weltgrößten Plattform für mobile und Online-Zahlungen Alipay soll in den kommenden Wochen an die Börse in Shanghai und Hongkong gebracht werden. Damit wird einer der größten Börsengänge aller Zeiten erwartet.

Einziger Wermutstropfen für Alibaba ist derzeit daher wohl der US-Präsident. Donald Trump , der zurzeit massiv gegen den chinesischen Kurzvideo-Dienst Tiktok vorgeht, lässt offenbar auch ein Verbot von Alibaba in den USA prüfen.

