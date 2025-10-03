Lockheed Martin Aktie News: S&P 500 Aktie Lockheed Martin zeigt sich am Abend fester

Kursentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagabend der Anteilsschein von Lockheed Martin. Die Lockheed Martin-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 505,04 USD.

Die Lockheed Martin-Aktie konnte um 20:07 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 505,04 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Lockheed Martin-Aktie bei 506,81 USD. Mit einem Wert von 499,42 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 65.530 Lockheed Martin-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 617,25 USD. Dieser Kurs wurde am 22.10.2024 erreicht. Derzeit notiert die Lockheed Martin-Aktie damit 18,18 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.07.2025 bei 410,11 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Lockheed Martin-Aktie 18,80 Prozent sinken.

Nachdem Lockheed Martin seine Aktionäre 2024 mit 12,75 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 13,35 USD je Aktie ausschütten.

Lockheed Martin veröffentlichte am 22.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 1,46 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 6,85 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Lockheed Martin 18,16 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 18,12 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 21.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Lockheed Martin rechnen Experten am 27.10.2026.

In der Lockheed Martin-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 21,94 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

