Lockheed Martin Aktie News: S&P 500 Aktie Lockheed Martin zeigt sich am Donnerstagabend gestärkt
Die Aktie von Lockheed Martin zählt am Donnerstagabend zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das Lockheed Martin-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,6 Prozent auf 471,22 USD.
Die Lockheed Martin-Aktie notierte im New York-Handel um 20:07 Uhr in Grün und gewann 1,6 Prozent auf 471,22 USD. Bei 472,18 USD erreichte die Lockheed Martin-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 463,85 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 104.789 Lockheed Martin-Aktien umgesetzt.
Bei einem Wert von 617,25 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.10.2024). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Lockheed Martin-Aktie somit 23,66 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 410,11 USD am 23.07.2025. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Lockheed Martin-Aktie 14,90 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten gehen davon aus, dass Lockheed Martin-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 13,35 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Lockheed Martin 12,75 USD aus.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Lockheed Martin am 22.07.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,46 USD. Im Vorjahresviertel hatte Lockheed Martin 6,85 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 18,16 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 18,12 Mrd. USD umgesetzt worden waren.
Die Lockheed Martin-Bilanz für Q3 2025 wird am 28.10.2025 erwartet.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 21,95 USD je Lockheed Martin-Aktie.
Die größten Rüstungskonzerne der Welt - Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & Co. nicht unter Top 10
Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT & RENK stabilisieren sich nach strategischen Nachrichten
Rheinmetall-Aktie stabil: Lürssen-Militärwerft vor Übernahme - Fertigung für Lockheed? - RENK- und HENSOLDT-Aktien uneins
|Datum
|Rating
|Analyst
|25.07.2018
|Lockheed Martin Buy
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
|29.03.2018
|Lockheed Martin Equal Weight
|Barclays Capital
|30.01.2018
|Lockheed Martin Buy
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
|25.10.2017
|Lockheed Martin Buy
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
|25.10.2017
|Lockheed Martin Sector Perform
|RBC Capital Markets
|25.07.2018
|Lockheed Martin Buy
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
|30.01.2018
|Lockheed Martin Buy
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
|25.10.2017
|Lockheed Martin Buy
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
|14.11.2016
|Lockheed Martin Buy
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
|09.11.2016
|Lockheed Martin Buy
|Deutsche Bank AG
|29.03.2018
|Lockheed Martin Equal Weight
|Barclays Capital
|25.10.2017
|Lockheed Martin Sector Perform
|RBC Capital Markets
|25.01.2017
|Lockheed Martin Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.01.2017
|Lockheed Martin Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.11.2016
|Lockheed Martin Equal Weight
|Barclays Capital
|02.05.2016
|Lockheed Martin Underweight
|Barclays Capital
|30.11.2015
|Lockheed Martin Underweight
|Barclays Capital
|26.04.2007
|Lockheed Martin underweight
|Prudential Financial
|28.02.2007
|Lockheed Martin Downgrade
|JP Morgan
|29.01.2007
|Lockheed Martin underweight
|Prudential Financial
