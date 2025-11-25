DAX23.465 +1,0%Est505.574 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,47 -7,8%Nas22.906 +0,2%Bitcoin74.478 -2,8%Euro1,1582 +0,5%Öl62,46 -1,4%Gold4.132 -0,1%
Lockheed Martin im Fokus

Lockheed Martin Aktie News: S&P 500 Aktie Lockheed Martin am Abend nahe Nulllinie

25.11.25 20:23 Uhr
Lockheed Martin Aktie News: S&P 500 Aktie Lockheed Martin am Abend nahe Nulllinie

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagabend die Aktie von Lockheed Martin. Mit einem Kurs von 450,73 USD zeigte sich die Lockheed Martin-Aktie im New York-Handel zuletzt kaum verändert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Lockheed Martin Corp.
388,50 EUR -3,05 EUR -0,78%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 20:06 Uhr die Lockheed Martin-Aktie. Der Anteilsschein notierte via New York bei 450,73 USD. Die Lockheed Martin-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 454,03 USD. In der Spitze büßte die Lockheed Martin-Aktie bis auf 448,62 USD ein. Bei 451,06 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 87.402 Lockheed Martin-Aktien den Besitzer.

Am 26.11.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 534,16 USD. Der derzeitige Kurs der Lockheed Martin-Aktie liegt somit 15,62 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.07.2025 bei 410,11 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Lockheed Martin-Aktie 9,01 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 13,47 USD. Im Vorjahr hatte Lockheed Martin 12,75 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Lockheed Martin gewährte am 21.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 6,95 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Lockheed Martin 6,80 USD je Aktie verdient. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,80 Prozent auf 18,61 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 17,10 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Lockheed Martin wird am 27.01.2026 gerechnet.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Lockheed Martin ein EPS in Höhe von 22,42 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

