Lockheed Martin Aktie News: S&P 500 Aktie Lockheed Martin am Dienstagnachmittag mit Abschlägen
Die Aktie von Lockheed Martin gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Lockheed Martin-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 449,87 USD.
Die Lockheed Martin-Aktie notierte im New York-Handel um 15:51 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 449,87 USD. Zwischenzeitlich weitete die Lockheed Martin-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 448,62 USD aus. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 451,06 USD. Von der Lockheed Martin-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 32.009 Stück gehandelt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 534,16 USD erreichte der Titel am 26.11.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 18,74 Prozent könnte die Lockheed Martin-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.07.2025 bei 410,11 USD. Der derzeitige Kurs der Lockheed Martin-Aktie liegt somit 9,69 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Für Lockheed Martin-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 12,75 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 13,47 USD ausgeschüttet werden.
Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Lockheed Martin am 21.10.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,95 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Lockheed Martin ein EPS von 6,80 USD je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,80 Prozent auf 18,61 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 17,10 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Am 27.01.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Lockheed Martin veröffentlicht werden.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 22,42 USD je Aktie in den Lockheed Martin-Büchern.
