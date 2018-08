Börsennotierung unsicher: Wie viel hätten Anleger mit einem Tesla-Investment verdienen können?

Tesla 303,29 EUR -5,77% Charts

Zwei kurze Sätze auf dem Kurznachrichtendienst Twitter verursachten am vergangenen Dienstag ein kleines Börsenbeben.

Am considering taking Tesla private at $420. Funding secured. - Elon Musk (@elonmusk) 7. August 2018

Mit der Nachricht, Tesla von der Börse nehmen zu wollen, schickte Elon Musk den Kurs der Papiere nach oben. Mit einem Blick auf die Meilensteine der Tesla-Aktien wird klar, wie viel Anleger der ersten Stunde hätten verdienen können.

Das wäre für Tesla-Anleger drin gewesen

Schon der IPO des E-Autopioniers schlug hohe Wellen. Der Ausgabepreis je Tesla-Aktie lag bei 17 US-Dollar. Bei erhaltener Zuteilung der Papiere und einem Investment in Höhe von 1.000 US-Dollar hätten Anleger 58 Aktien erwerben können.

Hätten Investoren diese Anteilsscheine beim kürzlich erreichten Allzeithoch zu 389,61 US-Dollar veräußert, hätten sie dadurch insgesamt 22.597,38 US-Dollar eingestrichen. Inflationsdaten und Dividenden sind hier nicht berücksichtigt.

Am Dienstag, dem Tag des Musk-Tweets, wurden die Tesla-Papiere zwischenzeitlich an der NASDAQ vom Handel ausgesetzt. Nur eine viertel Stunde vor Handelsschluss gaben die Börsenbetreiber die Aktien wieder zum Handel frei. Schlussendlich belief sich der Schlusskurs auf 379,57 US-Dollar. Bei einem Verkauf zu diesem Zeitpunkt stünden bei einem anfänglichen Investment von 1.000 US-Dollar 22.015,06 US-Dollar in den Büchern der Anleger.

Gewinn bei Buy-Out

Sollte es wirklich dazu kommen, dass Tesla bei einem Aktienkurs von 420 US-Dollar von der Börse genommen wird, könnten 1.000-US-Dollar-Anleger der ersten Stunde damit ein Einkommen von 24.360 US-Dollar verbuchen. Die Investitionssumme abgezogen ergäbe dies 23.360 US-Dollar.

Ob die Tesla-Aktie tatsächlich von der Börse genommen wird, steht aus. Erst einmal müssten die Anteilsscheine die von Elon Musk geforderte Grenze von 420 US-Dollar erreichen. Außerdem hat sich Medienberichten zufolge inzwischen die US-Börsenaufsicht SEC eingeschaltet. Sollte der Plan, Tesla zu privatisieren von Elon Musk nicht ernst gemeint gewesen sein, könnte ihm Marktmanipulation vorgeworfen werden.

Redaktion finanzen.net

