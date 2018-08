Nach Delisting-Plänen - "Tesla-Shortseller könnten in Rauch aufgehen"

Tesla 321,86 EUR 2,55% Charts

Investoren, die auf fallende Kurse bei Tesla setzen, mussten am Dienstag einen erheblichen Rücksetzer verkraften, nachdem CEO Elon Musk via Twitter ankündigte, den US-Autobauer von der Börse nehmen zu wollen , sobald die Aktie einen Kurs von 420 US-Dollar erreicht habe.

Am considering taking Tesla private at $420. Funding secured. - Elon Musk (@elonmusk) 7. August 2018

An der Börse schlug diese Meldung ordentlich ein und sorgte für Unruhe - der Handel wurde sogar zeitweise ausgesetzt. Bis Handelsschluss am Dienstag kletterten Tesla-Papiere um fast 11 Prozent auf 379,57 US-Dollar.

"Weiterer Schlag in die Rippen"

Freuten sich Tesla-Anleger über diese Kursexplosion, erhielten Shortseller indes "einen weiteren Schlag in die Rippen". Sie konnten beobachten, wie ihre Positionen "in Rauch aufgingen", so S3 Partners LLC. Tesla-Bären mussten Einbußen von mehr als 1,5 Milliarden Dollar verkraften - damit stiegen die Verluste allein im August auf über 3 Milliarden US-Dollar, nachdem Shortseller bereits vergangene Woche im Anschluss an die Zahlenvorlage fast 2 Milliarden US-Dollar verloren hatten.

Allerdings sei die Anzahl der Shortseller nach den Verlusten von letzter Woche nicht "merklich" gesunken, wie S3 Partners berichtet. "Auch nachdem die Leerverkäufer im August Verluste von mehr als 1,5 Milliarden Dollar hinnehmen mussten, haben sie ihre Positionen und Überzeugung behalten."

"Der beste Weg nach vorne"

Einige hielten die Ankündigung Musks zunächst für einen Witz, doch CNBC teilte später mit, Tesla habe bestätigt, dass die Nachrichten tatsächlich von Elon Musk stammten.

Bislang ist allerdings noch nicht sicher, ob Tesla diesen Schritt tatsächlich gehen wird. Die Unterstützung der Investoren sei zwar gesichert, doch letztendlich hänge die Entscheidung noch von der Zustimmung der Aktionäre ab.

Investor support is confirmed. Only reason why this is not certain is that it’s contingent on a shareholder vote. https://t.co/bIH4Td5fED - Elon Musk (@elonmusk) 7. August 2018

"Ich glaube, es ist der beste Weg nach vorne" - mit diesen Worten erklärte Musk seine Entscheidung gegenüber seinen Mitarbeitern. Denn als privates Unternehmen sei der Konzern unter anderem weniger negativer Beeinflussung durch Shortseller ausgesetzt.

Def no forced sales. Hope all shareholders remain. Will be way smoother & less disruptive as a private company. Ends negative propaganda from shorts. - Elon Musk (@elonmusk) 7. August 2018

Auch die Tatsache, dass Tesla nach der Privatisierung keine Quartalszahlen mehr vorlegen müsste, dürfte Musk angetrieben haben, stehe der Konzern doch jedes Mal "enorm unter Druck", wie der Tesla-Chef bereits früher erwähnte.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Justin Sullivan/Getty Images, Sergio Monti Photography / Shutterstock.com, Kevork Djansezian/Getty Images