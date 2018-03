Ausgerechnet im Elektroautoland: Tesla ist gezwungen, die Auslieferungen zu reduzieren

Norwegen ist ein Vorreiter in Sachen Elektromobilität. Die Nordeuropäer fördern den Verkauf von Stromern durch massive Steuervorteile. Entsprechend gehört das Land zu den größten Absatzmärkten für Elektroautobauer. Über 50 Prozent der neu zugelassenen Fahrzeuge auf Norwegens Straßen verfügten 2017 über einen elektrischen oder einen Hybrid-Antrieb. Der Anteil reiner Elektrofahrzeuge bei den Neuzulassungen kletterte im vergangenen Jahr auf 20,8 Prozent. Und ausgerechnet hier muss Elon Musk mitten im Hochfahren seiner Model-3-Produktion einen empfindlichen Schlag einstecken.

Das Problem, mit dem der Konzern in Norwegen konfrontiert wird, betrifft jedoch nicht die Model S, X oder 3, sondern die Lieferkette. Denn offenbar tut sich Tesla schwer, geeignete Transporter für die Auslieferung seiner Fahrzeuge zu finden. Auslieferungsfahrzeuge würden teilweise nicht den Straßenverkehrsvorschriften entsprechen, Behörden hätten einen Teil der Trucks bei Inspektionen aus dem Verkehr gezogen, heißt es in norwegischen Medienberichten.

Nachdem das Magazin "Elektrek" zuvor berichtet hatte, dass ein Teil der Tesla-Transporter als "gefährlich" eingestuft wurde, es sogar zu Unfällen gekommen sei, und die Auslieferungen eingestellt wurden, reagierte Elon Musk auf Twitter. Der Tesla-Chef erklärte, er habe sein Team gebeten, die Auslieferungen in Norwegen zu drosseln.

I have just asked our team to slow down deliveries. It is clear that we are exceeding the local logistics capacity due to batch build and delivery. Customer happiness & safety matter more than a few extra cars this quarter.