Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Bullen treiben Lucid am Nachmittag an

Kursentwicklung

Die Aktie von Lucid gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Lucid konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 6,5 Prozent auf 3,20 USD.

Das Papier von Lucid legte um 15:53 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 6,5 Prozent auf 3,20 USD. Die Lucid-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 3,40 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 3,40 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.898.274 Lucid-Aktien umgesetzt.

Am 10.08.2023 markierte das Papier bei 7,29 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Lucid-Aktie liegt somit 56,17 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 24.04.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 2,30 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Lucid-Aktie 39,22 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Lucid-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Lucid 0,000 USD aus.

Lucid gewährte am 06.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,30 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,43 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 172,74 Mio. USD – ein Plus von 15,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Lucid 149,43 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Lucid dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 05.11.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 11.08.2025 dürfte Lucid die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Verlust in Höhe von -1,098 USD je Lucid-Aktie.

