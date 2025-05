Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

So bewegt sich Lucid

Die Aktie von Lucid gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Lucid-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,3 Prozent auf 2,69 USD zu.

Um 15:53 Uhr ging es für das Lucid-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,3 Prozent auf 2,69 USD. Die Lucid-Aktie zog in der Spitze bis auf 2,70 USD an. Bei 2,65 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Lucid-Aktie belief sich zuletzt auf 1.126.443 Aktien.

Am 27.08.2024 markierte das Papier bei 4,43 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 64,80 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Lucid-Aktie. Bei 1,94 USD erreichte der Anteilsschein am 16.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Lucid-Aktie 27,93 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten Lucid-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Lucid ließ sich am 06.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,24 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Lucid -0,30 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 36,07 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 235,05 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 172,74 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 11.08.2025 dürfte Lucid Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Lucid einen Verlust von -0,908 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

