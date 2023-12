Lufthansa Aktie News: Lufthansa zeigt sich am Freitagmittag gestärkt

Kursentwicklung

Die Aktie von Lufthansa gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Lufthansa-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,7 Prozent auf 8,12 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Um 11:48 Uhr stieg die Lufthansa-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,7 Prozent auf 8,12 EUR. Bei 8,22 EUR erreichte die Lufthansa-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 8,02 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Lufthansa-Aktien beläuft sich auf 2.480.106 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.03.2023 bei 11,16 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 37,46 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 01.11.2023 bei 6,51 EUR. Der derzeitige Kurs der Lufthansa-Aktie liegt somit 24,66 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 10,86 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Lufthansa am 02.11.2023. In Sachen EPS wurden 1,00 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Lufthansa 0,68 EUR je Aktie eingenommen. Im abgelaufenen Quartal hat Lufthansa 10.275,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 10.068,00 EUR erwirtschaftet worden.

Am 07.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Lufthansa veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 27.02.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Lufthansa.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 1,54 EUR je Lufthansa-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

Lufthansa-Aktie: Was Analysten im November vom Papier halten

Börse Frankfurt: MDAX verbucht zum Handelsende Verluste

Lufthansa-Aktie gibt nach: Lufthansa will Wartungstochter Technik nun doch behalten