Lufthansa Aktie News: Anleger schicken Lufthansa am Donnerstagvormittag ins Plus

Die Aktie von Lufthansa gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Lufthansa konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 6,22 EUR.

Die Aktie legte um 09:07 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 6,22 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Lufthansa-Aktie bisher bei 6,23 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 6,18 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 215.317 Lufthansa-Aktien den Besitzer.

Am 02.02.2024 erreichte der Anteilsschein mit 8,04 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 29,18 Prozent könnte die Lufthansa-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 5,38 EUR erreichte der Anteilsschein am 05.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Lufthansa-Aktie ist somit 13,44 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,240 EUR. Im Vorjahr hatte Lufthansa 0,300 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 7,33 EUR für die Lufthansa-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Lufthansa am 25.10.2024 vor. Lufthansa hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,92 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,00 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 10,74 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,28 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 06.03.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von Lufthansa rechnen Experten am 26.02.2026.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 0,876 EUR je Lufthansa-Aktie.

