Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Donnerstagvormittag gesucht

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Lufthansa zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Lufthansa nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 6,14 EUR.

Um 09:04 Uhr sprang die Lufthansa-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 6,14 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Lufthansa-Aktie sogar auf 6,14 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 6,12 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 122.528 Lufthansa-Aktien umgesetzt.

Am 06.12.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 8,59 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 39,87 Prozent über dem aktuellen Kurs der Lufthansa-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.08.2024 bei 5,38 EUR. Abschläge von 12,28 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Lufthansa-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,300 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,233 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 7,19 EUR an.

Lufthansa ließ sich am 31.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,39 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,74 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite standen 10,01 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9,39 Mrd. EUR umgesetzt.

Lufthansa dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 29.10.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der Lufthansa-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 30.10.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Lufthansa einen Gewinn von 0,846 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

