Lufthansa Aktie News: Lufthansa gewinnt am Donnerstagmittag an Boden

Lufthansa im Blick

Die Aktie von Lufthansa gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Lufthansa-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 5,94 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Lufthansa-Aktie konnte um 11:47 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 5,94 EUR. In der Spitze gewann die Lufthansa-Aktie bis auf 6,01 EUR. Bei 5,95 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.894.288 Lufthansa-Aktien.

Bei 9,49 EUR erreichte der Titel am 06.07.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Lufthansa-Aktie derzeit noch 59,82 Prozent Luft nach oben. Am 28.06.2024 gab der Anteilsschein bis auf 5,61 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Lufthansa-Aktie damit 5,77 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem Lufthansa seine Aktionäre 2023 mit 0,300 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,275 EUR je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 8,00 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte Lufthansa am 30.04.2024 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,61 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Lufthansa -0,39 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz wurden 7,39 Mrd. EUR gegenüber 7,02 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Lufthansa am 31.07.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 31.07.2025 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,15 EUR je Lufthansa-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX notiert schlussendlich im Plus

Lufthansa-Aktie legt zu: Lufthansa darf ITA übernehmen

Aufschläge in Frankfurt: MDAX-Anleger greifen am Nachmittag zu