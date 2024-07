Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Nachmittag im Aufwind

Kursentwicklung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Lufthansa. Das Papier von Lufthansa konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 6,02 EUR.

Um 15:52 Uhr wies die Lufthansa-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 6,02 EUR nach oben. Bei 6,08 EUR markierte die Lufthansa-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 6,01 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Lufthansa-Aktie belief sich zuletzt auf 3.133.755 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 07.07.2023 auf bis zu 9,39 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 55,90 Prozent über dem aktuellen Kurs der Lufthansa-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 5,61 EUR am 28.06.2024. Mit einem Abschlag von mindestens 6,74 Prozent könnte die Lufthansa-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,300 EUR an Lufthansa-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,275 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 7,86 EUR.

Lufthansa ließ sich am 30.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,61 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,39 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 7,39 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7,02 Mrd. EUR umgesetzt.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Lufthansa wird am 31.07.2024 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 31.07.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,15 EUR je Lufthansa-Aktie.

