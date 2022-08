Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Freitagvormittag fester

Die Lufthansa-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:22 Uhr 1,4 Prozent im Plus bei 6,56 EUR. Die Lufthansa-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 6,60 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 6,54 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 339.616 Lufthansa-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 7,92 EUR. Dieser Kurs wurde am 17.02.2022 erreicht. Der aktuelle Kurs der Lufthansa-Aktie ist somit 17,12 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.11.2021 bei 5,24 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Lufthansa-Aktie 25,27 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Lufthansa-Aktie bei 6,47 EUR.

Am 04.08.2022 hat Lufthansa die Kennzahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,22 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -1,25 EUR erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 8.462,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 230,55 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Lufthansa einen Umsatz von 2.560,00 EUR eingefahren.

Die Kennzahlen für Q3 2022 dürfte Lufthansa am 03.11.2022 präsentieren. Experten kalkulieren am 01.11.2023 mit der Veröffentlichung der Q3 2023-Bilanz von Lufthansa.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Lufthansa einen Gewinn von 0,040 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

