Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Mittag mit Verlusten

Die Aktie von Lufthansa gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Der Lufthansa-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,7 Prozent auf 6,32 EUR.

Die Lufthansa-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 0,7 Prozent auf 6,32 EUR ab. In der Spitze büßte die Lufthansa-Aktie bis auf 6,32 EUR ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 6,39 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.267.962 Lufthansa-Aktien umgesetzt.

Am 15.06.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 9,65 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Lufthansa-Aktie liegt somit 34,49 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 30.05.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 6,25 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 1,11 Prozent würde die Lufthansa-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,279 EUR. Im Vorjahr erhielten Lufthansa-Aktionäre 0,300 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 8,23 EUR für die Lufthansa-Aktie.

Lufthansa gewährte am 30.04.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,61 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,39 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,34 Prozent auf 7,39 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7,02 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 31.07.2024 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 31.07.2025.

In der Lufthansa-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 1,24 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

