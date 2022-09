Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Mittag mit Kursplus

Um 12:22 Uhr sprang die Lufthansa-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 6,20 EUR zu. Die Lufthansa-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 6,28 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 6,19 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 2.397.822 Lufthansa-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.02.2022 bei 7,92 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 21,68 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 5,24 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Lufthansa-Aktie 18,38 Prozent sinken.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 6,53 EUR aus.

Lufthansa ließ sich am 04.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,22 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,90 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8.462,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 163,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.211,00 EUR in den Büchern standen.

Mit der Q3 2022-Bilanzvorlage von Lufthansa wird am 27.10.2022 gerechnet. Schätzungsweise am 02.11.2023 dürfte Lufthansa die Q3 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Lufthansa-Aktie in Höhe von 0,182 EUR im Jahr 2022 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

Lufthansa-Aktie steigt: Großinvestor Kühne Holding will weitere Lufthansa-Aktien kaufen

Analysten sehen bei Lufthansa-Aktie weniger Potenzial

Lufthansa-Aktie höher: Piloten und Lufthansa kommen zu Einigung - Lufthansa will außerhalb Deutschlands wachsen

