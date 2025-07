Lufthansa Aktie News: Lufthansa reagiert am Mittwochnachmittag positiv

Aktie im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Lufthansa. Das Papier von Lufthansa legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 7,48 EUR.

Werte in diesem Artikel

Im XETRA-Handel gewannen die Lufthansa-Papiere um 15:52 Uhr 1,0 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die Lufthansa-Aktie sogar auf 7,50 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 7,39 EUR. Der Tagesumsatz der Lufthansa-Aktie belief sich zuletzt auf 2.444.052 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 8,16 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.03.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Lufthansa-Aktie liegt somit 8,38 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 06.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 5,38 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 27,98 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Lufthansa-Aktie.

Zuletzt erhielten Lufthansa-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,300 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,291 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 6,44 EUR.

Lufthansa veröffentlichte am 29.04.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,74 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Lufthansa -0,61 EUR je Aktie generiert. Umsatzseitig wurden 8,13 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Lufthansa 7,39 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Lufthansa-Bilanz für Q2 2025 wird am 31.07.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 30.07.2026.

Den erwarteten Gewinn je Lufthansa-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,04 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

Lufthansa-Aktie fester: Fitch bestätigt Lufthansa-Rating mit "BBB-" - Ausblick stabil

Lufthansa-Aktie freundlich: Lufthansa plant Wiederaufnahme der Israel-Flüge ab August

Lufthansa-Aktie steigt: Investoren blicken auf Berichtssaison der Luftfahrtbranche