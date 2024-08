Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Vormittag im Aufwind

Aktie im Fokus

Die Aktie von Lufthansa zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Lufthansa konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 5,61 EUR.

Die Lufthansa-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 5,61 EUR. Kurzfristig markierte die Lufthansa-Aktie bei 5,62 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 5,61 EUR. Von der Lufthansa-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 122.956 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 8,88 EUR erreichte der Titel am 11.08.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 58,47 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 5,38 EUR fiel das Papier am 05.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Lufthansa-Aktie liegt somit 4,12 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,236 EUR. Im Vorjahr erhielten Lufthansa-Aktionäre 0,300 EUR je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 6,86 EUR.

Am 31.07.2024 hat Lufthansa in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,39 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,74 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite standen 10,01 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9,39 Mrd. EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Lufthansa am 29.10.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 04.11.2025 dürfte Lufthansa die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Lufthansa-Gewinn in Höhe von 0,877 EUR je Aktie aus.

