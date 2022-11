Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Mittwochvormittag mit Abschlägen

Die Lufthansa-Aktie musste um 09:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 7,18 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Lufthansa-Aktie bis auf 7,15 EUR. Mit einem Wert von 7,17 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 150.467 Lufthansa-Aktien gehandelt.

Am 17.02.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 7,92 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 9,29 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Lufthansa-Aktie. Bei 5,24 EUR erreichte der Anteilsschein am 26.11.2021 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Lufthansa-Aktie liegt somit 37,11 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 6,63 EUR aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Lufthansa am 27.10.2022 vor. Das EPS wurde auf 0,68 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,15 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10.068,00 EUR – ein Plus von 93,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Lufthansa 5.207,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.03.2023 erfolgen. Experten erwarten die Q4 2023-Kennzahlen am 14.03.2024.

Experten gehen davon aus, dass Lufthansa im Jahr 2022 0,323 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

