Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Donnerstagvormittag mit positiven Vorzeichen

Die Aktie von Lufthansa zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Lufthansa konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 5,95 EUR.

Um 09:06 Uhr wies die Lufthansa-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 5,95 EUR nach oben. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Lufthansa-Aktie bisher bei 5,97 EUR. Bei 5,96 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Lufthansa-Aktien beläuft sich auf 53.131 Stück.

Am 02.08.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 9,25 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 55,57 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 28.06.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 5,61 EUR ab. Derzeit notiert die Lufthansa-Aktie damit 5,91 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Lufthansa-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,300 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,274 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Lufthansa-Aktie wird bei 7,86 EUR angegeben.

Am 30.04.2024 hat Lufthansa die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,61 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,39 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7,39 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,02 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Am 31.07.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Lufthansa veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Lufthansa-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 31.07.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,13 EUR je Lufthansa-Aktie.

