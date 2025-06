Lufthansa Aktie News: Lufthansa tendiert am Vormittag auf rotem Terrain

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Lufthansa. Die Aktionäre schickten das Papier von Lufthansa nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 3,7 Prozent auf 7,08 EUR.

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 3,7 Prozent auf 7,08 EUR. Im Tief verlor die Lufthansa-Aktie bis auf 7,06 EUR. Bei 7,21 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 626.069 Lufthansa-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 8,16 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.03.2025). Der derzeitige Kurs der Lufthansa-Aktie liegt somit 13,26 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 5,38 EUR fiel das Papier am 06.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Lufthansa-Aktie ist somit 23,93 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Lufthansa-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,300 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,287 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 6,72 EUR je Lufthansa-Aktie aus.

Am 29.04.2025 hat Lufthansa in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,74 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Lufthansa -0,61 EUR je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Lufthansa im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,94 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 8,13 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 7,39 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Lufthansa dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 31.07.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der Lufthansa-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 30.07.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Lufthansa-Aktie in Höhe von 1,02 EUR im Jahr 2025 aus.

