Lufthansa Aktie News: Lufthansa tritt am Montagvormittag auf der Stelle

Die Aktie von Lufthansa hat am Montagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Bei der Lufthansa-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 5,61 EUR.

Anleger zeigten sich um 09:05 Uhr bei der Lufthansa-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 5,61 EUR. Die Lufthansa-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 5,62 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Lufthansa-Aktie bei 5,61 EUR. Mit einem Wert von 5,61 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 63.964 Lufthansa-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 12.08.2023 auf bis zu 8,82 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Lufthansa-Aktie mit einem Kursplus von 57,15 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.08.2024 bei 5,38 EUR. Mit einem Kursverlust von 4,06 Prozent würde die Lufthansa-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Lufthansa-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,300 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,236 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 6,86 EUR an.

Lufthansa gewährte am 31.07.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,39 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,74 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Lufthansa hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10,01 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 9,39 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 29.10.2024 terminiert. Die Veröffentlichung der Lufthansa-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 04.11.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,877 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

