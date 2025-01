Lufthansa Aktie News: Lufthansa legt am Vormittag zu

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Lufthansa. Die Lufthansa-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,9 Prozent im Plus bei 5,67 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Lufthansa-Papiere um 09:06 Uhr 1,9 Prozent. Kurzfristig markierte die Lufthansa-Aktie bei 5,70 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 5,64 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 408.188 Lufthansa-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.02.2024 bei 8,04 EUR. 41,81 Prozent Plus fehlen der Lufthansa-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 05.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 5,38 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 4,98 Prozent könnte die Lufthansa-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für Lufthansa-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,300 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,238 EUR ausgeschüttet werden. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 7,25 EUR für die Lufthansa-Aktie aus.

Lufthansa veröffentlichte am 25.10.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,92 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,00 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite standen 10,74 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10,28 Mrd. EUR umgesetzt.

Am 06.03.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können Lufthansa-Anleger Experten zufolge am 26.02.2026 werfen.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 0,873 EUR je Lufthansa-Aktie.

