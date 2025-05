Lufthansa Aktie News: Lufthansa legt am Donnerstagnachmittag zu

Notierung im Blick

Die Aktie von Lufthansa zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Lufthansa konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,5 Prozent auf 6,62 EUR.

Die Lufthansa-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 1,5 Prozent auf 6,62 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Lufthansa-Aktie bei 6,64 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 6,50 EUR. Von der Lufthansa-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 4.151.219 Stück gehandelt.

Am 06.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 8,16 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 23,26 Prozent könnte die Lufthansa-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 06.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 5,38 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 18,67 Prozent würde die Lufthansa-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten Lufthansa-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,300 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,287 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 6,72 EUR je Lufthansa-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Lufthansa am 29.04.2025 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,74 EUR gegenüber -0,61 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8,13 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,39 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 31.07.2025 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 30.07.2026.

Den erwarteten Gewinn je Lufthansa-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,03 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

Lufthansa-Gruppe verlängert Flugstopp nach Tel Aviv - Aktie dennoch fester

MDAX-Papier Lufthansa-Aktie: So viel Verlust hätte ein Lufthansa-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Lufthansa-Aktie: Diese Dividendenausschüttung erhalten Lufthansa-Anteilseigner