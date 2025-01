Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Vormittag kaum bewegt

Notierung im Blick

Die Aktie von Lufthansa hat am Donnerstagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Lufthansa-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 5,72 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die Lufthansa-Aktie um 09:06 Uhr im XETRA-Handel bei 5,72 EUR. In der Spitze legte die Lufthansa-Aktie bis auf 5,78 EUR zu. Der Kurs der Lufthansa-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 5,72 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 5,73 EUR. Von der Lufthansa-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 308.725 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 02.02.2024 auf bis zu 8,04 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 40,37 Prozent Plus fehlen der Lufthansa-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 5,38 EUR erreichte der Anteilsschein am 05.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Lufthansa-Aktie 5,94 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,237 EUR. Im Vorjahr hatte Lufthansa 0,300 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 7,25 EUR je Lufthansa-Aktie an.

Am 25.10.2024 lud Lufthansa zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. Es stand ein EPS von 0,92 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Lufthansa noch ein Gewinn pro Aktie von 1,00 EUR in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Lufthansa 10,74 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,51 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 10,28 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Lufthansa dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 06.03.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 26.02.2026 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 0,869 EUR je Aktie belaufen.

