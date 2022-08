Lufthansa Aktie News: Lufthansa wird am Vormittag ausgebremst

Die Lufthansa-Aktie notierte um 09:22 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 6,69 EUR. In der Spitze büßte die Lufthansa-Aktie bis auf 6,67 EUR ein. Mit einem Wert von 6,73 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 284.378 Lufthansa-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 7,92 EUR erreichte der Titel am 17.02.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Lufthansa-Aktie mit einem Kursplus von 15,53 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 26.11.2021 auf bis zu 5,24 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Lufthansa-Aktie 27,68 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 6,53 EUR aus.

Lufthansa ließ sich am 04.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,22 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,90 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Lufthansa mit einem Umsatz von insgesamt 8.462,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.211,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 163,53 Prozent gesteigert.

Am 27.10.2022 werden die Q3 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q3 2023-Finanzergebnisse könnte Lufthansa möglicherweise am 02.11.2023 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 0,128 EUR je Lufthansa-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

Lufthansa-Aktie dennoch in Grün: Ärger bei Tochter Eurowings Discover

Lufthansa-Aktie im Plus: Lufthansa rechnet mit Stabilisierung des Flugbetriebs - Lufthansa und Piloten sprechen hinter verschlossenen Türen

So schätzen die Analysten die Zukunft der Lufthansa-Aktie ein

Ausgewählte Hebelprodukte auf Lufthansa AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lufthansa AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lufthansa AG

Bildquellen: Vacclav / Shutterstock.com