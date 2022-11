Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Mittwochvormittag mit KursVerlusten

Die Lufthansa-Aktie musste um 09:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,3 Prozent auf 7,30 EUR abwärts. Die Lufthansa-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 7,24 EUR ab. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 7,34 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 301.998 Lufthansa-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 17.02.2022 bei 7,92 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,88 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.11.2021 bei 5,24 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Lufthansa-Aktie 39,24 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 6,63 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte Lufthansa am 27.10.2022 vor. Das EPS lag bei 0,68 EUR. Im letzten Jahr hatte Lufthansa einen Gewinn von -0,15 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde auf 10.068,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5.207,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.03.2023 veröffentlicht. Die Vorlage der Q4 2023-Ergebnisse wird von Experten am 14.03.2024 erwartet.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,363 EUR je Lufthansa-Aktie belaufen.

