Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Mittwochmittag gesucht

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Lufthansa. Die Lufthansa-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 6,42 EUR.

Die Lufthansa-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 6,42 EUR. Bei 6,45 EUR markierte die Lufthansa-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 6,38 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.360.328 Lufthansa-Aktien umgesetzt.

Am 20.04.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 9,98 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Lufthansa-Aktie ist somit 55,29 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 6,33 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 1,46 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Lufthansa seine Aktionäre 2023 mit 0,300 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,308 EUR je Aktie ausschütten. Analysten bewerten die Lufthansa-Aktie im Durchschnitt mit 8,69 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Lufthansa am 07.03.2024. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,06 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Lufthansa ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,68 EUR in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Lufthansa in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 13,18 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 8.741,00 EUR im Vergleich zu 10.068,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Lufthansa am 30.04.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von Lufthansa rechnen Experten am 06.05.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 1,41 EUR je Aktie in den Lufthansa-Büchern.

