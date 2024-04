Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Nachmittag tiefer

Blick auf Lufthansa-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Lufthansa. Zuletzt ging es für die Lufthansa-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 6,34 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Lufthansa nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 0,8 Prozent auf 6,34 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Lufthansa-Aktie bis auf 6,33 EUR. Bei 6,38 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 5.062.679 Lufthansa-Aktien gehandelt.

Am 20.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 9,98 EUR an. Der aktuelle Kurs der Lufthansa-Aktie ist somit 57,25 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 16.04.2024 gab der Anteilsschein bis auf 6,33 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Lufthansa-Aktie derzeit noch 0,22 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,300 EUR an Lufthansa-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,308 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 8,39 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Lufthansa am 07.03.2024. Das EPS wurde mit 0,06 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,68 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Der Umsatz lag bei 8.741,00 EUR – das entspricht einem Abschlag von 13,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10.068,00 EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 30.04.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2025-Bilanz auf den 06.05.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Lufthansa-Gewinn in Höhe von 1,41 EUR je Aktie aus.

