Lufthansa Aktie News: Lufthansa legt am Donnerstagvormittag zu

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Lufthansa. Zuletzt stieg die Lufthansa-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,3 Prozent auf 6,78 EUR.

Um 09:07 Uhr konnte die Aktie von Lufthansa zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,3 Prozent auf 6,78 EUR. Bei 6,80 EUR markierte die Lufthansa-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 6,79 EUR. Bisher wurden heute 288.477 Lufthansa-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 8,59 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.12.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 26,55 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 5,38 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Lufthansa-Aktie ist somit 20,64 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2023 erhielten Lufthansa-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,300 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,232 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 7,36 EUR an.

Lufthansa veröffentlichte am 31.07.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,39 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,74 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,58 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 10,01 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 9,39 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Lufthansa dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 29.10.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Lufthansa rechnen Experten am 30.10.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,862 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

