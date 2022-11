Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Freitagvormittag mit negativen Vorzeichen

Das Papier von Lufthansa befand sich um 09:22 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,1 Prozent auf 7,27 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Lufthansa-Aktie ging bis auf 7,26 EUR. Bei 7,29 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 57.076 Lufthansa-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 17.02.2022 auf bis zu 7,92 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 8,22 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.11.2021 bei 5,24 EUR. Abschläge von 38,73 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 6,63 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte Lufthansa am 27.10.2022 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,68 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,15 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 93,36 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 10.068,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5.207,00 EUR in den Büchern gestanden.

Lufthansa dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 03.03.2023 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz am 14.03.2024.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Lufthansa-Gewinn in Höhe von 0,363 EUR je Aktie aus.

