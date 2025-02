Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Mittag mit Verlusten

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Lufthansa. Das Papier von Lufthansa befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,8 Prozent auf 6,51 EUR ab.

Um 11:48 Uhr rutschte die Lufthansa-Aktie in der XETRA-Sitzung um 2,8 Prozent auf 6,51 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Lufthansa-Aktie bis auf 6,51 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 6,69 EUR. Bisher wurden heute 3.394.778 Lufthansa-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (7,57 EUR) erklomm das Papier am 22.02.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 16,27 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 06.08.2024 Kursverluste bis auf 5,38 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Lufthansa-Aktie damit 20,99 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,242 EUR. Im Vorjahr erhielten Lufthansa-Aktionäre 0,300 EUR je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 7,36 EUR für die Lufthansa-Aktie aus.

Am 25.10.2024 legte Lufthansa die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,92 EUR, nach 1,00 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,51 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 10,74 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 10,28 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Lufthansa dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 06.03.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können Lufthansa-Anleger Experten zufolge am 26.02.2026 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Lufthansa-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 0,867 EUR fest.

