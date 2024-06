Lufthansa Aktie News: Anleger greifen bei Lufthansa am Vormittag zu

Lufthansa im Fokus

Die Aktie von Lufthansa gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Lufthansa-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 5,98 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 5,98 EUR zu. Die Lufthansa-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 5,98 EUR. Mit einem Wert von 5,97 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 100.091 Lufthansa-Aktien.

Am 04.07.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 9,58 EUR. 60,30 Prozent Plus fehlen der Lufthansa-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.06.2024 bei 5,84 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Lufthansa-Aktie 2,28 Prozent sinken.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,300 EUR an Lufthansa-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,280 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 8,21 EUR.

Am 30.04.2024 hat Lufthansa in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Lufthansa vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,61 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,39 EUR je Aktie erwirtschaftet. Lufthansa hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7,39 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7,02 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 31.07.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 31.07.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Lufthansa.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 1,21 EUR je Aktie in den Lufthansa-Büchern.

