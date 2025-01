Lufthansa Aktie News: Lufthansa gewinnt am Nachmittag an Fahrt

So bewegt sich Lufthansa

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Lufthansa. Die Aktionäre schickten das Papier von Lufthansa nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,3 Prozent auf 5,93 EUR.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,3 Prozent auf 5,93 EUR zu. Bei 5,94 EUR markierte die Lufthansa-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 5,85 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3.070.511 Lufthansa-Aktien umgesetzt.

Am 02.02.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 8,04 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 35,45 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Lufthansa-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 5,38 EUR. Dieser Wert wurde am 05.08.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Lufthansa-Aktie mit einem Verlust von 9,24 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Lufthansa-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,237 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Lufthansa 0,300 EUR aus. Analysten bewerten die Lufthansa-Aktie im Durchschnitt mit 7,25 EUR.

Lufthansa ließ sich am 25.10.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,92 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,00 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,51 Prozent auf 10,74 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10,28 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Lufthansa wird am 06.03.2025 gerechnet. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von Lufthansa rechnen Experten am 26.02.2026.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,869 EUR je Lufthansa-Aktie belaufen.

