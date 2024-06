Lufthansa Aktie News: Lufthansa wird am Freitagvormittag ausgebremst

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Lufthansa. Die Lufthansa-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 5,73 EUR.

Das Papier von Lufthansa befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,0 Prozent auf 5,73 EUR ab. Die Lufthansa-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 5,71 EUR ab. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 5,79 EUR. Bisher wurden via XETRA 539.190 Lufthansa-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.07.2023 bei 9,58 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 67,36 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 21.06.2024 Kursverluste bis auf 5,71 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Lufthansa-Aktie derzeit noch 0,35 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,280 EUR. Im Vorjahr erhielten Lufthansa-Aktionäre 0,300 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 8,21 EUR je Lufthansa-Aktie aus.

Lufthansa ließ sich am 30.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei -0,61 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,39 EUR je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,34 Prozent auf 7,39 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7,02 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Lufthansa am 31.07.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der Lufthansa-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 31.07.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,19 EUR je Lufthansa-Aktie.

