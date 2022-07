Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Freitagnachmittag gesucht

Die Lufthansa-Aktie notierte im XETRA-Handel um 22.07.2022 16:22:00 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 6,01 EUR. In der Spitze gewann die Lufthansa-Aktie bis auf 6,07 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 6,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 2.287.647 Lufthansa-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 7,92 EUR erreichte der Titel am 17.02.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Lufthansa-Aktie mit einem Kursplus von 24,13 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 5,24 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Lufthansa-Aktie ist somit 14,68 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 6,47 EUR.

Lufthansa ließ sich am 05.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,49 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,25 EUR erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Lufthansa in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 109,49 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5.363,00 EUR im Vergleich zu 2.560,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird für den 04.08.2022 terminiert. Die Veröffentlichung der Lufthansa-Ergebnisse für Q2 2023 erwarten Experten am 01.08.2023.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 0,023 EUR je Aktie belaufen.

