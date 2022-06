Lufthansa Aktie News: Lufthansa tendiert am Donnerstagvormittag südwärts

Die Lufthansa-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 23.06.2022 09:22:00 Uhr um 0,3 Prozent auf 6,36 EUR ab. In der Spitze büßte die Lufthansa-Aktie bis auf 6,34 EUR ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 6,37 EUR. Bisher wurden via XETRA 76.845 Lufthansa-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 17.02.2022 auf bis zu 7,92 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 19,74 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Lufthansa-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 5,24 EUR am 26.11.2021. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Lufthansa-Aktie 21,32 Prozent sinken.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 6,81 EUR für die Lufthansa-Aktie aus.

Lufthansa gewährte am 05.05.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,49 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Lufthansa ein Ergebnis je Aktie von -1,25 EUR vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5.363,00 EUR – ein Plus von 109,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Lufthansa 2.560,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2022 dürfte Lufthansa am 04.08.2022 vorlegen. Die Veröffentlichung der Lufthansa-Ergebnisse für Q2 2023 erwarten Experten am 01.08.2023.

Von Analysten wird erwartet, dass Lufthansa im Jahr 2023 0,547 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

Lufthansa-Aktie schlussendlich höher: ver.di fordert bei anstehender Tarifrunde 9,5-prozentige Gehaltssteigerung

Diese Unternehmen sind Teil der ewigen DAX-Liga

Lufthansa-Aktie verliert: Lufthansa drängt auf Entscheidung bei ITA-Verkauf

