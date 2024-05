Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Freitagvormittag leichter

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Lufthansa. Die Lufthansa-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 6,41 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 6,41 EUR. In der Spitze fiel die Lufthansa-Aktie bis auf 6,39 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 6,40 EUR. Von der Lufthansa-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 172.252 Stück gehandelt.

Bei 9,65 EUR markierte der Titel am 15.06.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 50,55 Prozent könnte die Lufthansa-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 17.04.2024 (6,30 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 1,65 Prozent könnte die Lufthansa-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,278 EUR. Im Vorjahr hatte Lufthansa 0,300 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 8,23 EUR an.

Am 30.04.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Lufthansa vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,61 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,39 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7,39 Mrd. EUR – ein Plus von 5,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Lufthansa 7,02 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 31.07.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 31.07.2025.

Experten gehen davon aus, dass Lufthansa im Jahr 2024 1,25 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

