Lufthansa Aktie News: Lufthansa tendiert am Freitagmittag auf rotem Terrain

Die Lufthansa-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 24.06.2022 12:22:00 Uhr 3,0 Prozent im Minus bei 6,09 EUR. In der Spitze fiel die Lufthansa-Aktie bis auf 6,06 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 6,31 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.385.728 Lufthansa-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 17.02.2022 auf bis zu 7,92 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 23,11 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 5,24 EUR am 26.11.2021. Das 52-Wochen-Tief könnte die Lufthansa-Aktie mit einem Verlust von 16,22 Prozent wieder erreichen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 6,76 EUR.

Lufthansa veröffentlichte am 05.05.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,49 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Lufthansa ein EPS von -1,25 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5.363,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 109,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.560,00 EUR in den Büchern standen.

Lufthansa dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2022 voraussichtlich am 04.08.2022 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2023-Kennzahlen am 01.08.2023.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Lufthansa-Gewinn in Höhe von 0,547 EUR je Aktie aus.

