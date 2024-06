Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Vormittag fester

Lufthansa im Blick

Die Aktie von Lufthansa gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Lufthansa zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 5,78 EUR.

Die Lufthansa-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 1,0 Prozent auf 5,78 EUR. Die Lufthansa-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 5,79 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 5,77 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 412.550 Lufthansa-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 04.07.2023 markierte das Papier bei 9,58 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Lufthansa-Aktie damit 39,64 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 5,65 EUR am 21.06.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 2,32 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass Lufthansa-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,280 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Lufthansa 0,300 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Lufthansa-Aktie wird bei 8,14 EUR angegeben.

Am 30.04.2024 hat Lufthansa die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,61 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Lufthansa ein EPS von -0,39 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,34 Prozent auf 7,39 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7,02 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 31.07.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Lufthansa veröffentlicht werden. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Lufthansa möglicherweise am 31.07.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,19 EUR je Lufthansa-Aktie belaufen.

