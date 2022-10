Lufthansa Aktie News: Lufthansa präsentiert sich am Montagvormittag stärker

Die Lufthansa-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:22 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,5 Prozent auf 6,67 EUR. Die Lufthansa-Aktie legte bis auf 6,68 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 6,61 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 159.023 Lufthansa-Aktien umgesetzt.

Am 17.02.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 7,92 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Lufthansa-Aktie liegt somit 15,82 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 26.11.2021 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 5,24 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 27,24 Prozent.

Experten gaben als mittleres Kursziel 6,53 EUR an.

Die Zahlen des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Lufthansa am 04.08.2022. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,22 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,90 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8.462,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 163,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.211,00 EUR in den Büchern standen.

Die kommende Q3 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.10.2022 veröffentlicht. Schätzungsweise am 02.11.2023 dürfte Lufthansa die Q3 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 0,228 EUR je Lufthansa-Aktie.

