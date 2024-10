Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Nachmittag auf grünem Terrain

Kursentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Lufthansa. Die Lufthansa-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,1 Prozent auf 6,77 EUR.

Um 15:52 Uhr sprang die Lufthansa-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,1 Prozent auf 6,77 EUR zu. Die Lufthansa-Aktie zog in der Spitze bis auf 6,80 EUR an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 6,65 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 3.405.364 Lufthansa-Aktien umgesetzt.

Am 06.12.2023 markierte das Papier bei 8,59 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Lufthansa-Aktie liegt somit 21,16 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 05.08.2024 Kursverluste bis auf 5,38 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 20,45 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2023 erhielten Lufthansa-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,300 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,234 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Lufthansa-Aktie bei 7,36 EUR.

Am 31.07.2024 legte Lufthansa die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,39 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,74 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Lufthansa im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,58 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 10,01 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 9,39 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Lufthansa am 29.10.2024 vorlegen. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte Lufthansa möglicherweise am 30.10.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 0,879 EUR je Lufthansa-Aktie.

