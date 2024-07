Lufthansa Aktie News: Anleger schicken Lufthansa am Donnerstagvormittag auf rotes Terrain

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Lufthansa. Die Lufthansa-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,6 Prozent auf 5,61 EUR ab.

Um 09:06 Uhr ging es für die Lufthansa-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,6 Prozent auf 5,61 EUR. Das Tagestief markierte die Lufthansa-Aktie bei 5,60 EUR. Bei 5,67 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 535.825 Lufthansa-Aktien umgesetzt.

Am 02.08.2023 erreichte der Anteilsschein mit 9,25 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 65,00 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 12.07.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 5,57 EUR ab. Abschläge von 0,64 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass Lufthansa-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,249 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Lufthansa 0,300 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 7,69 EUR an.

Am 30.04.2024 hat Lufthansa in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,61 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,39 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 7,39 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,34 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Lufthansa einen Umsatz von 7,02 Mrd. EUR eingefahren.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 31.07.2024 veröffentlicht. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Lufthansa möglicherweise am 31.07.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Lufthansa einen Gewinn von 1,02 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

