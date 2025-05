Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Aktienentwicklung

Die Aktie von Lufthansa zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die Lufthansa-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,1 Prozent auf 6,69 EUR nach oben.

Das Papier von Lufthansa legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2,1 Prozent auf 6,69 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Lufthansa-Aktie bisher bei 6,72 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 6,65 EUR. Bisher wurden heute 1.633.373 Lufthansa-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (8,16 EUR) erklomm das Papier am 06.03.2025. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Lufthansa-Aktie mit einem Kursplus von 21,97 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.08.2024 bei 5,38 EUR. Mit einem Kursverlust von 19,52 Prozent würde die Lufthansa-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem Lufthansa seine Aktionäre 2024 mit 0,300 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,287 EUR je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 6,72 EUR an.

Lufthansa ließ sich am 29.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,74 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Lufthansa ein EPS von -0,61 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 8,13 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,94 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Lufthansa einen Umsatz von 7,39 Mrd. EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 31.07.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 30.07.2026.

Experten taxieren den Lufthansa-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,02 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

Fraport-Aktie fällt: Flughafen-Chef kündigt bessere Pünktlichkeit im Sommer an

MDAX-Titel Lufthansa-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Lufthansa von vor 3 Jahren eingebracht

Lufthansa: Flüge nach Tel Aviv weiter ausgesetzt - Aktie in Grün