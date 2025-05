Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Vormittag mit grünen Vorzeichen

So bewegt sich Lufthansa

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Lufthansa. Zuletzt ging es für das Lufthansa-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,0 Prozent auf 6,69 EUR.

Um 09:06 Uhr sprang die Lufthansa-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,0 Prozent auf 6,69 EUR zu. Die Lufthansa-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 6,71 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 6,65 EUR. Zuletzt wechselten 360.487 Lufthansa-Aktien den Besitzer.

Am 06.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 8,16 EUR an. Der aktuelle Kurs der Lufthansa-Aktie ist somit 22,05 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.08.2024 bei 5,38 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Lufthansa-Aktie 19,47 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass Lufthansa-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,287 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Lufthansa 0,300 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Lufthansa-Aktie bei 6,72 EUR.

Am 29.04.2025 hat Lufthansa in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Lufthansa hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,74 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,61 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8,13 Mrd. EUR – ein Plus von 9,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Lufthansa 7,39 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Lufthansa wird am 31.07.2025 gerechnet. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Lufthansa möglicherweise am 30.07.2026 präsentieren.

In der Lufthansa-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,02 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

