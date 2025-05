Lufthansa Aktie News: Lufthansa gewinnt am Dienstagvormittag an Fahrt

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Lufthansa. Die Lufthansa-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 6,70 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für das Lufthansa-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 6,70 EUR. Die Lufthansa-Aktie legte bis auf 6,71 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 6,69 EUR. Von der Lufthansa-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 130.175 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.03.2025 bei 8,16 EUR. Der aktuelle Kurs der Lufthansa-Aktie ist somit 21,75 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 06.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 5,38 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 19,67 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,287 EUR. Im Vorjahr hatte Lufthansa 0,300 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 6,72 EUR.

Am 29.04.2025 lud Lufthansa zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,74 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,61 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 8,13 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7,39 Mrd. EUR umgesetzt.

Am 31.07.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Lufthansa veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 30.07.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,02 EUR je Lufthansa-Aktie.

