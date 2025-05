Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Mittag höher

Aktie im Blick

Die Aktie von Lufthansa gehört am Dienstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Lufthansa-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,4 Prozent auf 6,78 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Lufthansa-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 1,4 Prozent im Plus bei 6,78 EUR. Die Lufthansa-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 6,79 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 6,69 EUR. Zuletzt wechselten 1.327.907 Lufthansa-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 8,16 EUR erreichte der Titel am 06.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Lufthansa-Aktie 20,35 Prozent zulegen. Bei 5,38 EUR fiel das Papier am 06.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 20,59 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Lufthansa-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,300 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,287 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 6,72 EUR.

Lufthansa ließ sich am 29.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,74 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,61 EUR erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat Lufthansa 8,13 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,94 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 7,39 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Lufthansa wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 31.07.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Lufthansa-Anleger Experten zufolge am 30.07.2026 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,02 EUR je Aktie in den Lufthansa-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

Lufthansa-Aktie gefragt: Lufthansa-Gruppe setzt Israel-Flüge noch länger aus

Fraport-Aktie fällt: Flughafen-Chef kündigt bessere Pünktlichkeit im Sommer an

MDAX-Titel Lufthansa-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Lufthansa von vor 3 Jahren eingebracht