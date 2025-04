Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Montagnachmittag gesucht

Aktie im Fokus

Die Aktie von Lufthansa zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Lufthansa-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,4 Prozent auf 6,57 EUR.

Die Lufthansa-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,4 Prozent auf 6,57 EUR. Im Tageshoch stieg die Lufthansa-Aktie bis auf 6,58 EUR. Mit einem Wert von 6,49 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Lufthansa-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.387.623 Stück gehandelt.

Am 06.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 8,16 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Lufthansa-Aktie damit 19,46 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 5,38 EUR erreichte der Anteilsschein am 06.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 18,08 Prozent würde die Lufthansa-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2024 0,300 EUR an Lufthansa-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,293 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 6,37 EUR.

Lufthansa ließ sich am 06.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,46 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,06 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9,44 Mrd. EUR – ein Plus von 7,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Lufthansa 8,76 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Lufthansa dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 29.04.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 05.05.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,05 EUR je Aktie in den Lufthansa-Büchern.

